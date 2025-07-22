Минай зробив офіційну заяву щодо зняття з чемпіонату України
Закарпатський клуб пояснив своє рішення
близько 2 годин тому
Керівництво закарпатського Минаю офіційно повідомило, що головна команда їх клубу знімається з розіграшу чемпіонату Першої ліги України у сезоні 2025/26.
«Попри війну український футбол не просто живе, а прогресує і витримувати конкуренцію у боротьбі за якісних гравців та тренерів стає фінансово важко. Ми дякуємо гравцям та тренерам, які вписали свої імена в історію клубу та закарпатського футболу. Тиснемо руки кожному працівнику менеджменту. Ми змушено перериваємо нашу історію. Не прогнозуємо майбутнє, але зробимо все від себе залежне, щоб повернутись конкурентоздатними», – йдеться у заяві клубу.
У сезоні 2024/25 років Минай посів четверте місце у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги (Група на вибування), набравши 30 залікових пунктів.
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