МЮ в пошуках, ким замінити Аморіма
Під наставником захиталось крісло
близько 1 години тому
Рубен Аморім / Фото - Манчестер Юнайтед
Боси Манчестер Юнайтед може звільнити з посади головного тренера Рубена Аморіма після 10 місяців роботи, повідомляє Football365.
Позиції тренера в клубі похитнула поразка в дербі від Ман Сіті (0:3) минулого вікенду.
За прогнозами букмекерів саме португальцю пророкують другу тренерську відставку в сезоні після Нуну Ешпіріту Санту, з яким попрощався Ноттінгем Форест.
Серед потенційних кандидатів очолити МЮ називають Олівера Гласнера (Кристал Пелас), Гарета Саутгейта (без клубу), Зінедін Зідан (без клубу), Маурісіо Почеттіно (США).
