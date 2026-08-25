Павло Василенко

Томас Мюллер разом із кількома відомими футболістами став співвласником португальського клубу Ештрела Амадора. Консорціум за участю зірок футболу придбав 90% акцій команди, яка виступає у найвищому дивізіоні Португалії.

Ештрела не надто вдало розпочала новий сезон. На старті чемпіонату команда зіграла внічию зі Спортінгом та «Алверкою» з однаковим рахунком 2:2. Наразі клуб посідає 11-те місце в турнірній таблиці.

Тепер португальська команда отримала нових власників, які мають намір змінити ситуацію та побудувати довгостроковий проєкт. У вівторок було офіційно оголошено про придбання консорціумом 90% акцій Ештрели.

Консорціум очолюють ADvantage та LEAD за підтримки Grupo KI. Серед його акціонерів одразу кілька відомих футболістів: колишній воротар Інтера Янн Зоммер, легенда мюнхенської Баварії Томас Мюллер, ексзахисник дортмундської Боруссії Матс Хуммельс та французький оборонець ПСЖ Лукас Ернандес.

До проєкту також долучилися інвестори з міжнародним досвідом у спортивній та технологічній сферах. Новим генеральним директором клубу стане колишній менеджер Баварії Йоганнес Мусманг.

Офіційна вартість угоди не розголошується, однак її оцінюють приблизно у 40 мільйонів євро. Тепер Мюллер та його партнери спробують перетворити Ештрелу на амбітний футбольний проєкт.