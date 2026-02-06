Колишній нападник Баварії Томас Мюллер висловився щодо форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду та поділився своєю думкою про те, чи міг португалець заграти в мюнхенському клубі.

У 2022 році Роналду пов’язували з можливим переходом до Баварії, і тоді він міг стати одноклубником Мюллера. Наразі німець виступає за Ванкувер Вайткепс, де й відповів на запитання про потенційний союз із португальською зіркою.

Я чув, що Кріштіану є чудовим партнером по команді поза полем, однак на полі його мова тіла здавалася мені доволі сумнівною. Роналду міг би досягти успіху в Баварії з суто спортивної точки зору, але, скажімо так, у футболі Компані це могло б не спрацювати, адже за такого стилю всі 11 гравців повинні працювати в обидва боки та допомагати один одному, — наводить слова Томаса Мюллера Al Nassr Zone.

Нагадаємо, у 2022 році Кріштіану Роналду залишив Манчестер Юнайтед, а на початку 2023-го продовжив кар’єру в саудівському Аль-Насрі.

5 лютого Кріштіану Роналду виповнився 41 рік.