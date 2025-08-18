Зірковий німецький нападник Томас Мюллер провів свій перший матч у складі Ванкувер Уайткепс. Дебют відбувся у поєдинку МЛС проти Х’юстон Динамо, який завершився внічию 1:1.

Мюллер з’явився на полі на 61-й хвилині за рахунку 1:0 на користь своєї команди. Проте у кінцівці зустрічі гості зуміли зрівняти рахунок і вирвати нічию.

Форвард офіційно приєднався до Ванкувера менше двох тижнів тому як вільний агент. До цього він протягом усієї кар’єри виступав за мюнхенську Баварію.

Після 26 турів Уайткепс посідає третє місце у Західній конференції з 46 очками.

США. МЛС

Ванкувер Уайткепс – Х’юстон Динамо 1:1 (Вайт 6 пен – Артур 90+1)