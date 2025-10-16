Михайло Цирук

Настали чергові вихідні, а це означає, що саме час виділити для себе головні матчі футбольного вікенду, щоб не пропустити все найцікавіше. Пропонуємо до вашої уваги добірку топових поєдинків, які не дадуть вам занудьгувати у вільний час.

Пʼятниця: українське дербі у Франції

21:45 ПСЖ - Страсбург

Формально цей матч - українське дербі в Лізі 1, проте враховуючи ігрову практику Едуарда Соболя в Страсбурзі ймовірність того, що наші співвітчизники перетнуться на полі, видається мінімальною. Та й те, що на поле вийде хоча б Ілля Забарний, також зовсім не гарантовано, тож не будемо забігати наперед.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога ПСЖ

Субота: Німецький Дер Класікер і топовий матч Серії А

14:30 Ноттінгем - Челсі

Ноттінгем Олександра Зінченка потрапив у просто жахливу кризу. Лісники не можуть перемогти хоч десь і хоч когось уже 9 матчів поспіль, а в останніх трьох взагалі зазнали поразок. Сподіватися на те, що команда, яка балансує на межі зони вильоту, перерве цю негативну серію в протистоянні з лондонським Челсі, досить важко, однак навіть одне очко стало б для Форест справжнім щастям.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Челсі

17:00 Ман Сіті - Евертон

Значно краще йдуть справи в Евертона Віталія Миколенка. У вересні іриски поступилися в дербі Ліверпулю (1:2) та вилетіли з Кубка ліги від Вулвергемптона (0:2), проте ці поразки наразі залишаються для команди Моєса єдиними восени. Чи вдасться клубу з Ліверпуля стримати тиск грізного Ман Сіті?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ман Сіті

17:15 Барселона - Жирона

Каталонське дербі, яке минулого сезону привертало б увагу всієї Іспанії та Європи, цього видається значно менш цікавим, адже Жирона вже зовсім не та, і бореться не за найвищі місця, а за виживання. А от українським уболівальникам буде цікаво щонайменше поспостерігати за грою нашого Владислава Ваната.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Барселони

19:30 Вільярреал - Бетіс

Матч третьої й четвертої команд Ла Ліги точно вартий уваги, тим паче що обидва колективи в порядку. Бетіс підходить до зустрічі із серією з трьох перемог поспіль, а от Вільярреал подібним похизуватися не може, адже в останньому матчу Ла Ліги поступився Реалу (1:3). Втім, поразка від вершкових аж ніяк не є свідченням якихось проблем, тож чекаємо на яскравий та видовищний футбол з обох боків.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Вільярреалу

19:30 Баварія - Боруссія Д

В останніх іграх дортмундська Боруссія трохи підтягнула статистику протистоянь з головним конкурентом, і не поступається баварцям уже три матчі поспіль, тож тепер найбільше протистояння німецького футболу вже не видається грою в одні ворота.

На те, що зустріч на Альянц-Арені буде конкурентною, вказує й форма команд. Баварія лідирує в чемпіонаті зі 100% показником набраних очок, Боруссія йде другою, відстаючи на 4 бали, і жодна з команд ще не зазнавала у цьому сезоні поразок. Тож запасаймося попкорном, має бути доволі яскраво.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Баварії

21:45 Рома - Інтер

довбик

Великий матч чекає цього вікенду й на Рому нашого Артема Довбика. В гості до вовків, які виграли 5 з 6 поєдинків чемпіонату та ділять перше місце в таблиці разом з Наполі, завітає міланський Інтер, який відстає від лідерів лише на одну пермогу і, відповідно, зможе наздогнати джалороссі в разі успіху. Ну а нас, окрім усіх цих розбірок, цікавить ще й те, скільки ігрового часу отримає український форвард.

Прогноз ХSPORT.ua - Інтер не програє

22:00 Колумбія U-20 - Франція U-20

Якщо ви продовжували стежити за чемпіонатом світу U-20 і після вильоту збірної України, то маєте побачити і його розвʼязку. Після поразки від Марокко у півфіналі (1:1, пен.4:5) збірна Франції спробує залишити турнір хоча б із бронзовою медаллю. Для цього Ле Бльо доведеться обіграти команду Колумбії, яка у чвертььфіналі несподівано вибила іспанців (3:2).

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Франції

Неділя: фінал ЧС U-20 та легендарне дербі в Англії

18:30 Ліверпуль - Ман Юнайтед

Для англійського футболу це протистояння настільки легендарне, що навіть мертвий Манчестер Юнайтед останнім часом періодично знаходить в собі сили дати бій Ліверпулю, аби не псувати його: з останніх шести матчів червоні дияволи зуміли не програти чотири.

Якщо ж серйозно, то фаворитизм Ліверпуля очевидний і цього разу, проте фіаско підопічних Слота в останніх трьох матчах поспіль таки наштовхують на думки, що манкуніанцям можна й потрібно давати бій.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ліверпуля

02:00 Аргентина U-20 - Марокко U-20

А в ніч на понеділок завершиться чемпіонат світу U-20. До фіналу дісталися Аргентина, яка здобула на турнірі шість перемог у шести матчах, та Марокко, від котрого такого успішного виступу очікували трохи менше. Якщо сон перед роботою в понеділок - це для слабаків, можна поглянути, хто ж з них таки забере медалі молодіжного мундіалю.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Аргентини

У матеріалі використані фото Getty images