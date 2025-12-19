Український нападник Роми Артем Довбик цієї зими може опинитися в іншому клубі, повідомляє La Repubblica. За інформацією видання, один із впливових агентів активно пропонує 28-річного форварда різним командам, вивчаючи варіанти його можливого відходу з римського клубу.

Серед обговорюваних напрямів називається трансфер у Фенербахче, а також варіант обміну з Евертоном, в рамках якого у зворотному напрямку може поїхати Бету.

У сезоні 2025/26 Довбик провів за Рому 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Діюча угода українця з римлянами розрахована до кінця червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 25 мільйонів євро.