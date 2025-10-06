Павло Василенко

Центральний захисник Марселя Наєф Агерд зазнав нападу з боку невідомого чоловіка в аеропорту Мариньян, коли він готувався вилетіти до розташування збірної Марокко.

За даними BFM Marseille Provence, Агер чекав у VIP-зоні на рейс до Марокко, коли до нього підійшов чоловік, попросив номер телефону та зробити селфі. Чоловік, який виглядав схвильованим, підвищив голос і спробував вдарити гравця, а потім намагався втекти, коли прибула охорона.

У поспіху приєднатися до національної збірної Агерд не встиг подати скаргу.

29-річний марокканський гравець півзахисників обміняв Вест Гем на Марсель цього літа та провів п'ять матчів за французьку команду, забивши один м’яч.