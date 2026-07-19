Павло Василенко

Переможець чемпіонату світу-2026, який проходить у США, Канаді та Мексиці, отримає від ФІФА рекордні призові – 50 мільйонів доларів. Це найбільша сума, яку коли-небудь виплачували чемпіону світу. Команда, що поступиться у фіналі, також залишиться з солідною винагородою – 33 мільйонами доларів.

Загалом ФІФА розподілить між 48 учасниками турніру 871 мільйон доларів призових. Кожна збірна отримала по 2,5 мільйона доларів на підготовку до турніру та щонайменше 10 мільйонів за участь у груповому етапі. Подальші виплати залежали від успіхів команд у плейоф.

Вже визначені й суми для інших призерів. Збірна Англії, яка виграла матч за третє місце, заробить 29 мільйонів доларів, тоді як Франція за четверту позицію отримає 27 мільйонів.

У неділю, 19 липня, на стадіоні «МетЛайф» в Іст-Ратерфорді чинний чемпіон Європи Іспанія зіграє у фіналі проти чинного чемпіона світу Аргентини. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Для порівняння, за перемогу на мундіалі-2022 аргентинська збірна отримала 42 мільйони доларів, тож нинішній чемпіон встановить новий фінансовий рекорд світових першостей.