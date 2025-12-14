Бразильський Ботафого розпочав активні переговори з приводу можливого переходу флангового півзахисника Кривбасу Глейкера Мендоси, інформує видання Globo.

Повідомляється, що керівництво клубу з Ріо-де-Жанейро вже безпосередньо зв'язалося з 24-річним венесуельським футболістом і останніми днями надіслало йому конкретну трансферну пропозицію.

Контрактні права на Мендосу належать колумбійській Ангостурі. За Кривбас вінгер виступає на правах оренди, яка стартувала в лютому 2025 року і розрахована до 31 грудня поточного року.

При цьому у криворізького клубу прописано опцію повноцінного викупу гравця до закінчення терміну оренди. Угода Мендоси з Ангостурою діє до кінця 2028 року. У сезоні 2025 року у складі української команди футболіст взяв участь у 22 офіційних матчах, записавши на свій рахунок 6 голів та 7 асистів

Раніше повідомлялося, що Мендоса пропустив матч 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (2:2) через інцидент у Кривбасі.