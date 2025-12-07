Лідер Кривбаса оцінив перемогу над Олександрією: «З нашими іграми не можна розслаблятися»
Єгор Твердохліб підсумував розгром
близько 2 годин тому
Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб поділився враженнями після розгромної перемоги своєї команди над Олександрією з рахунком 3:0 у 15-му турі УПЛ. За словами футболіста, навіть за переконливої переваги не можна було втрачати концентрацію.
Він також високо оцінив дії захисної лінії команди, підкресливши їхню надійну гру в цьому поєдинку.
«Ми награємо таке в принципі на тренуваннях. Один з таких тактичних моментів - швидка така правим флангом, простріл від Яна. Я, в принципі, направив м'яч в кут. Слава Богу, що забив і допоміг команді здобути три залікових бали.
З нашими іграми не можна розслаблятися. Згадую що в матчі з Епіцентром теж було все під контролем, але ледь не зіграли в нічию у підсумку.
Добре що не пропустили. Момент незвичайний. Бо ми, зазвичай, якщо добре граємо, то якийсь м'яч пропустимо. А сьогодні вдалось і в атаці здорово виглядати і в захисті теж мало чого дозволили створити супернику», – розповів Твердохліб для УПЛ-ТБ.