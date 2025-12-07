Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб поділився враженнями після розгромної перемоги своєї команди над Олександрією з рахунком 3:0 у 15-му турі УПЛ. За словами футболіста, навіть за переконливої переваги не можна було втрачати концентрацію.

Він також високо оцінив дії захисної лінії команди, підкресливши їхню надійну гру в цьому поєдинку.