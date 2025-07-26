На одного з лідерів Ворскли з'явився несподіваний претендент
Ворскла може заробити на власному вихованцеві
близько 1 години тому
Іван Нестеренко / Фото - УПЛ
Півзахисник Іван Нестеренко більше не є футболістом Ворскли.
За даними Transfermarkt, відучора 22-річний футболіст перебуває в статусі вільного агента.
Серед претендентів на Нестеренка фігурував Маккабі Хайфа, проте за Іваном влаштували полювання кілька клубів УПЛ.
В боротьбу за 22-річного універсала включилася Зоря, а вже вчора ввечері фаворитом у боротьбі за Нестеренка, за нашими даними, стала Оболонь, повідомляє «ТаТоТаке».
Футболіст визначається з пропозицією, а Ворскла гарантовано отримає компенсацію за виховання.
У Ворсклі підтвердили, що бюджет клубу в Першій лізі буде урізано.