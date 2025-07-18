Сергій Стаднюк

Головний тренер Ворскли Олександр Бабич розкрив нинішню фінансову ситуацію у своєму новому клубі.

Гравці розбігаються, а зарплати урізають? Ці питання я порушував у розмові з керівниками клубу, які розуміють ситуацію, що є великі проблеми, що потрібно будувати нову команду. Фінансування буде урізатися, але важливо, що воно буде стабільним. Ми хочемо до зими зробити кістяк колективу, щоб потім можна було навколо нього награвати молодь і мати можливість виконувати певні завдання.

Стеля зарплат буде приблизно дві тисячі доларів, це правда. Такі рамки є, про це говорило керівництво. Для Першої ліги ці умови є гідними. Плюс ще будуть озвучені преміальні на кожну гру. Але найважливіше, і мене в цьому запевнили, що все це буде стабільно.

Найближчим часом мають закрити питання з трансферним баном. Нам зараз катастрофічно важливо створити надійну гру, насамперед в обороні, – повідомив Бабич в інтерв’ю Sport.ua.

Раніше нетривалий попередник Бабича Желько Любенович розповів про свій скандальний відхід із Ворскли після 17 днів від призначення.