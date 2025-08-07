Сергій Стаднюк

Головний тренер Полісся Руслан Ротань перед першим матчем третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Пакша заявив, що поки не розраховує на захисників Гіоргі Майсурадзе та Матея Матіча, а також хавбека Еміля Мустафаєва. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Що стосується гравців — ми зараз сконцентровані, щоб Майсурадзе, Матіч, Мустафаєв отримали достатньо ігрової практики. Наше завдання №1 зараз — знайти клуби для цих хлопців, щоб вони зараз грали. Ми на них розраховуємо, не відмовляємося від них. Зараз дуже важливо, щоб ці гравці, які є представниками молодіжних збірних Грузії та Хорватії, мали ігрову практику. На сьогодні, якщо вони будуть у нашій команді — то матимуть мало ігрової практики, не так, як нам хотілося б. Для прогресу це не дає змоги гравцю бути задоволеним. Тому на найближчі пів року ми б хотіли, аби всі гравці отримали ігрову практику в іншому клубі. Бажано, щоб це були клуби, які грають з м’ячем, на м’ячі, щоб вони розвивалися. Руслан Ротань

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги конференцій і онлайн трансляцією гри можна вже сьогодні, 7 серпня, на сторінці події Полісся – Пакш на Xsport. Початок – о 21:00.

Також Ротань оцінив готовність Полісся до матчу кваліфікації Ліги Конференції проти Пакша.