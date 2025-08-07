Ротань перед матчем із Пакшем назвав трьох гравців, на яких не розраховує
Футболістам шукають клуби для оренди
10 хвилин тому
Головний тренер Полісся Руслан Ротань перед першим матчем третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Пакша заявив, що поки не розраховує на захисників Гіоргі Майсурадзе та Матея Матіча, а також хавбека Еміля Мустафаєва. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Що стосується гравців — ми зараз сконцентровані, щоб Майсурадзе, Матіч, Мустафаєв отримали достатньо ігрової практики. Наше завдання №1 зараз — знайти клуби для цих хлопців, щоб вони зараз грали. Ми на них розраховуємо, не відмовляємося від них. Зараз дуже важливо, щоб ці гравці, які є представниками молодіжних збірних Грузії та Хорватії, мали ігрову практику.
На сьогодні, якщо вони будуть у нашій команді — то матимуть мало ігрової практики, не так, як нам хотілося б. Для прогресу це не дає змоги гравцю бути задоволеним. Тому на найближчі пів року ми б хотіли, аби всі гравці отримали ігрову практику в іншому клубі. Бажано, щоб це були клуби, які грають з м’ячем, на м’ячі, щоб вони розвивалися.
