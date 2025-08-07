Головний тренер угорського клубу Пакш Дйордь Богнар висловився про поєдинок проти житомирського Полісся в рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Його слова наводить офіційний сайт угорської команди.

«Я вважаю, що на цей момент у нас вже більше офіційних матчів, і команда знаходиться в кращій формі, ніж на початку сезону.

Матчі проти Марибора безумовно підняли бойовий дух команди. Нам вдалося вибити з турніру серйозний колектив, який більш відомий в Європі, ніж ми, і це, безумовно, цінна перемога. Такий успіх завжди приходить в потрібний час, і я відчуваю, що в команді додалося впевненості.

До жеребкування ми не дуже добре знали Полісся, але з того часу подивилися їх два попередні матчі в єврокубках, а також першу гру в чемпіонаті, так що тепер вже маємо загальне уявлення про цю команду.

Я думаю, що матч буде рівним — я даю 50 на 50 на прохід в наступний раунд. Українська команда сильна, але і наша не слабка, тому я очікую дуже напруженої і захоплюючої боротьби між двома рівними суперниками», — сказав Богнар.