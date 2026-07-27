Павло Василенко

Вінгер донецького Шахтаря Аліссон Сантана продовжує привертати увагу клубів Англійської Прем'єр-ліги. За інформацією оглядача Фреда ФК, 20-річний бразилець перебуває у сфері інтересів Борнмута, який уважно стежить за його прогресом.

Повідомляється, що англійський клуб аналізує виступи футболіста та розглядає можливість зробити офіційну пропозицію. Остаточне рішення залежатиме від ситуації на трансферному ринку та умов потенційної угоди.

Водночас можливий продаж Аліссона вигідний не лише Шахтарю. Його колишній клуб –Атлетіко Мінейро – зберіг за собою 15% економічних прав на футболіста. Таким чином, у разі переходу бразильця до АПЛ клуб із Белу-Оризонті також отримає частину коштів від трансферу.

Це вже не перший інтерес з Англії до молодого вінгера. Раніше повідомлялося, що один зі скаутів рекомендував Ньюкаслу звернути увагу на Аліссона як на перспективне підсилення.

Бразилець приєднався до Шахтаря у березні 2025 року, перейшовши з Атлетіко Мінейро за 14 мільйонів євро. Відтоді він провів 38 матчів у складі «гірників», забив вісім голів і віддав 13 результативних передач.

Контракт Аліссона з донецьким клубом розрахований до кінця 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 9 мільйонів євро.