Павло Василенко

Донецький Шахтар провів останній контрольний матч перед стартом нового сезону УПЛ. У заключному спарингу команда Арди Турана зіграла внічию з турецьким Бурсаспором – 0:0.

Перший тайм пройшов у доволі закритій боротьбі. Команди діяли обережно, а основні події розгорталися в центрі поля. Найнебезпечнішими у складі Шахтаря були дальні удари Аліссона та Лассіни Траоре, тоді як голкіпер української команди одного разу врятував свої ворота після атаки суперника.

Після перерви гра пожвавилася. На початку другого тайму воротар Шахтаря Твардовський виграв дуель у Лінкольна, не дозволивши господарям відкрити рахунок. У відповідь небезпечний удар Кевіна Енріке на 74-й хвилині парирував голкіпер Бурсаспора. Свої шанси також мали Мендоза та Цуканов, але їхнім ударам забракло точності.

Таким чином, Шахтар завершив літні збори без поразки. Раніше донеччани обіграли Рудеш (5:0) і Горицю (2:0), а також зіграли внічию зі Славен Белупо (2:2) та саудівським Аль-Улою (0:0).

Перший офіційний матч нового сезону команда Арди Турана проведе 3 серпня проти Кудрівки в рамках стартового туру УПЛ.