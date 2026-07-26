Шахтар планує приймати суперників у єврокубках на стадіонах Лондона
Арда Туран розповів, де гірники проведе єврокубковий сезон
близько 2 годин томуПідписатися в
Донецький Шахтар розглядає Лондон як основне місто для проведення домашніх поєдинків у єврокубках. Про це заявив головний тренер гірників Арда Туран. Слова наводить Суспільне Спорт.
Фахівець не уточнив конкретну арену, проте зазначав, що турецький варіант відпав через вимоги європейського футбольного союзу:
Схоже, ми гратимемо наші єврокубкові матчі в Лондоні. Ми дуже хотіли бути в Туреччині, але умови УЄФА накладають на нас багато тиску. [...] Ми також чекаємо на всіх у Лондоні.
За інформацією видання The Athletic, донеччани вже ведуть переговори про оренду стадіонів Челсі (Стемфорд Брідж), Фулгема (Крейвен Коттедж) та Брентфорда (Gtech Community Stadium).
Зоря хоче підписати гравця Шахтаря.