Сергій Разумовський

25-річний український опорний півзахисник Лехії Іван Желізко привернув увагу кількох клубів. За інформацією польського видання Meczyki, футболіст може змінити команду вже під час одного з найближчих трансферних вікон.

Керівництво Лехії відкрите до продажу українця, якщо отримає пропозицію, яка відповідатиме фінансовим очікуванням клубу. Наразі Желізком цікавляться одразу три представники польської Екстракляси – Ракув, Мотор із Любліна та Корона з Кельців.

Водночас польським клубам буде складно виконати вимоги Лехії. Гданський клуб хоче отримати за трансфер півзахисника 5 млн євро. Така сума може виявитися непосильною для потенційних покупців із Польщі, тому перехід до іншої команди Екстракляси наразі виглядає менш імовірним.

З огляду на фінансові умови Лехія може зосередитися на пропозиціях із-за кордону. За даними джерела, переговори щодо можливого трансферу Желізка тривають із клубами зі США, Бельгії та Туреччини.

Чинний контракт українського футболіста з Лехією розрахований до 30 червня 2028 року. Завдяки цьому польський клуб має можливість самостійно визначати умови продажу та не змушений погоджуватися на першу пропозицію.

Раніше повідомлялося, що ситуацією навколо Желізка також цікавилися донецький Шахтар, італійські Торіно та Болонья. Таким чином, український півзахисник уже тривалий час перебуває в полі зору клубів із різних європейських чемпіонатів.

У поточному сезоні Желізко провів два матчі в Першій лізі Польщі. Його основною позицією є опорна зона, де футболіст відповідає за відбір м’яча, перехід команди з оборони в атаку та підтримання балансу між лініями. Хавбек відомий за виступами у складі молодіжної збірної України, з якою він дійшов до півфіналу Євро-2023 (U-21).