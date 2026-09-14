«Набагато-набагато слабкіші». Григорчук жорстко оцінив поразку Чорноморця від Шахтаря
Фахівець назвав причини поразки своєї команди
Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря у шостому турі УПЛ. Одесити у Львові поступилися «гірникам» із рахунком 0:2.
«Ми набагато-набагато слабкіші, і видно, наскільки ми сиро виглядаємо. Ми маємо на те об’єктивні причини, і ми розуміємо, що мусимо терпіти ще деякий час, бо запізно ми укомплектувались», – сказав Григорчук в ефірі УПЛ ТБ.
За словами тренера, Чорноморець поки навіть не визначився з основним складом. Водночас фахівець окремо наголосив на проблемах команди в атакувальній грі.
«Ми дуже слабо виглядаємо в атаці. Нам не вистачає майстерності, і через це ми не можемо скористатися тими ситуаціями».
Після шести турів одесити посідають 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи чотири очки.
У сьомому турі 18 вересня Чорноморець на своєму полі прийме Оболонь.
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