Павло Василенко

Шостий тур Української Прем’єр-ліги завершився, однак турнірна таблиця поки залишається неповною. Полісся та Шахтар набрали по 15 очок і ділять перше місце, причому житомиряни випереджають донеччан за додатковими показниками.

У верхній частині таблиці відбулися важливі зміни. Полісся з мінімальним рахунком здолало Лівий Берег (1:0), Шахтар переміг Чорноморець (2:0), а Карпати на виїзді взяли гору над Колосом (2:0).