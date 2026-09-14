Полісся та Шахтар лідирують в УПЛ, Динамо – в топ-4. Турнірна таблиця після шостого туру
Лідери елітного дивізіону мають по 15 очок
Шостий тур Української Прем’єр-ліги завершився, однак турнірна таблиця поки залишається неповною. Полісся та Шахтар набрали по 15 очок і ділять перше місце, причому житомиряни випереджають донеччан за додатковими показниками.
У верхній частині таблиці відбулися важливі зміни. Полісся з мінімальним рахунком здолало Лівий Берег (1:0), Шахтар переміг Чорноморець (2:0), а Карпати на виїзді взяли гору над Колосом (2:0).
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Динамо після паузи продовжило боротьбу за високі позиції, розгромивши Епіцентр із рахунком 3:0. Завдяки цій перемозі команда Ігоря Костюка піднялася на четверте місце. При цьому кияни мають поєдинок в запасі.
Тур завершився не повністю через два перенесені матчі. Зустрічі Кривбас – Харків та Верес – Кудрівка були перервані через тривалі повітряні тривоги, тому команди зіграють їх пізніше.
Третє місце посідають Карпати, а в нижній частині таблиці перебувають Кудрівка, Колос та Оболонь.
У сьомому турі 18 вересня Чорноморець прийме Оболонь, а Полісся зіграє з Кривбасом. 19 вересня відбудуться матчі Харків – Буковина, Зоря – Динамо та Епіцентр – Лівий Берег. 20 вересня Кудрівка зустрінеться з Колосом, Карпати – з Вересом, а Шахтар прийме ЛНЗ.