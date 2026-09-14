Долю зустрічі було вирішено ще в першому таймі. На 13-й хвилині Невертон виконав простріл із лівого флангу, а Олег Очеретько ударом головою з кількох метрів відкрив рахунок. Для хавбека цей гол став десятим у чемпіонаті України.

У матчі шостого туру Української Прем’єр-ліги Шахтар у Львові приймав Чорноморець. Поєдинок завершився перемогою донецької команди з рахунком 2:0.

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На 34-й хвилині Шахтар подвоїв перевагу. Лука Мейрелліш відгукнувся на передачу Валерія Бондаря та точним ударом відправив м’яч у ворота Чорноморця. Після перерви гірники продовжували контролювати перебіг гри, однак більше голів у матчі не було.

Після шести турів Шахтар посідає друге місце з 15 очками, а Чорноморець іде 13-м, маючи чотири бали. У сьомому турі Шахтар зіграє з ЛНЗ 20 вересня, а Чорноморець 18 вересня прийме Оболонь.

УПЛ, 6-й тур

Шахтар – Чорноморець – 2:0

Голи: Очеретько, 13 (1:0). Мейрелліш, 34 (2:0).