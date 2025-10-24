Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк підбив підсумки стартового матчу 10 туру УПЛ проти Олександрії (1:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Дуже важка гра. Я задоволений хлопцями, проявили характер у другому таймі. Чому - тому що в другому таймі в нас, давайте відверто, майже нічого не виходило, не виходила контргра, дуже швидко втрачали м’ячі – і через це ми відчували постійний тиск команди суперника.

Ми могли закрити гру ще в першому таймі, в нас стільки передумов було для взяття воріт, не йшов десь останній і передостанній пас. Але ми стільки настраждалися, що, думаю, ця перемога – як подарунок для хлопців за те натхнення, з яким вони працювали.

Поганий другий тайм? Якщо в першому хлопці молодці, ризикували, завжди на м’ячі грали, ми спокійно проходили за рахунок 1-2 дотиків середину поля, вибігали, нічого не дали створити Олександрії» крім стандартів. У другому таймі в нас якраз це не виходило. Ну, і треба віддати належне Олександрії - вони додали, зробили заміни, почався шалений тиск.

Але, в принципі, те, до чого ми готувалися, так воно і було – що ці довгі передачі, ми до цього всього готувалися. В кінці, можливо, нам пощастило - ми ж це не приховуємо. Але я думаю, що хлопці заслужили цю перемогу, - сказав Нагорняк.