Павло Василенко

Київське Динамо продовжує підготовку до першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, у якому команда зустрінеться з азербайджанським Карабахом.

Після виїзного поєдинку другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького ПАОК команда повернулася до польського Любліна. У п'ятницю футболісти провели відновлювальні заходи, а субота стала для них вихідним днем, повідомляє преслужба Динамо.

У неділю динамівці відновили тренувальний процес. Заняття проходило у двох групах із різницею у пів години. Гравці працювали як на футбольному полі, так і в тренажерній залі.

Перед початком тренування команда привітала з днем народження тренера з фізичної підготовки Володимира Клименка. Після цього футболісти виконали розминку, вправи на пасинг та комбінаційну гру в один-два дотики, а завершили заняття силовою роботою в тренажерному залі.

На 3 та 4 серпня у Динамо заплановані вечірні тренування. Після занять на команду чекатимуть відновлювальні процедури, вечеря та відпочинок.

Перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Динамо та Карабахом відбудеться 6 серпня у польському Любліні на стадіоні «Арена Люблін». Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.