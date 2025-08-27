Вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон висловився про епізод з вилученням за фол проти Вірджила ван Дейка в матчі 2 туру АПЛ проти Ліверпуля (2:3).

Хочу щиро вибачитися перед своїми партнерами по команді та вболівальниками. У мене не було злого умислу - я лише намагався додати енергії грі, але в підкаті помилився з таймінгом.

Ніколи б не став навмисно йти в такий стик. Ми поговорили після матчу, і ван Дейк це розуміє.

Але найголовніше - я пишаюся тим часом, що провів на полі, і нашою грою сьогодні. Атмосфера на «Сент-Джеймс Парк» - саме те, що робить цей стадіон особливим.

Я люблю все, що представляє наш клуб, і зараз особливо. Я повернуся сильнішим - як завжди після кожного випробування», - написав Гордон в Instagram.