Павло Василенко

Майбутнє Ніко Вільямса прояснилося. У п'ятницю вранці несподівано було оголошено, що гравець продовжив контракт з Атлетіком із Більбао.

Іспанський вінгер уже більше року пов'язаний з переходом до Барселони, і цього року угода, схоже, вже вирішена.

Однак пізніше стався несподіваний поворот подій. Спочатку блауграна не захотіла включати до контракту гарантію прописки гравця.

З'ясувалося, що вінгер вирішив залишитися в Атлетіку. Більше того, він підписав новий контракт з баскським клубом.

«Коли справа доходить до прийняття рішень, найважливіше — це слухати своє серце. Це місце, де я хочу бути, зі своїми людьми. Це мій дім», – сказав іспанець.

Вільямс уклав угоду зі своєю командою до 30 червня 2035 року. Це означає, що він може грати на «Сан-Мамес» ще до 10 сезонів.

Також повідомлялося, що сума відступних у контракті збільшилась більш ніж на 50%. Досі вона становила 58 мільйонів євро.

Таким чином, очікується, що сума становитиме не менше 90 млн євро. Вже зараз ясно, що Вільямс не піде до Барселони чи будь-якого іншого клубу цього літа.