Нападник збірної України U-20 Матвій Пономаренко розповів про адаптацію команди в Чилі та поділився очікуваннями від юнацького чемпіонату світу-2025. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Ми приїхали за тиждень до початку, навіть за 9 днів – навмисно, щоб підготуватися до чемпіонату світу, щоб звикнути до клімату, адже це інший континент. Потрібно було нормалізувати наш сон. Вже минуло 2-3 дні, все чудово. Я вважаю, що всі вже висипаються.

У нас була товариська гра з Австралією (2:3) – це чудовий спаринг-партнер. Вони – чемпіони Азії, тому було цікаво з ними зіграти. Вважаю, що вийшла чудова гра. Щоправда, нам було трішки важкувато, бо це було на третій день після того, як ми сюди прилетіли. Ми ще особливо не тренувалися – було тільки одне повноцінне тренування. Було трохи важко, але всі хлопці старалися, і за грою можна сказати, що виглядали ми добре. Звичайно, були помилки – є над чим працювати. Зараз ми вже повністю розібрали цю гру, визначили наші помилки.

Тепер будемо готуватися до чемпіонату світу, до першої гри. Ми ще не розбирали збірну Південної Кореї – плануємо провести повноцінний аналіз суперника. Пам’ятаю, ми їздили до Південної Кореї приблизно два роки тому й грали проти цієї збірної U-19. Це була потужна команда, і легко проти них не буде. Це буде дуже складна гра.