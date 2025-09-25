Пресслужба Шахтаря у соціальних мережах повідомила, що правий вінгер Аліссон успішно переніс операцію у Лондоні.

Футболіст отримав перелом п'ятої плюсневої кістки у матчі 1/16 фіналу Кубка України з Поліссям, який завершився перемогою команди Арди Турана з рахунком 1:0. Відновлення Аліссона після операції займе до трьох місяців.

Цього сезону гравець провів за Шахтар 13 матчів (939 хвилин), забив чотири голи і зробив шість результативних передач. Контракт гравця з клубом діє до 31 грудня 2029 року, а за даними порталу Трансфермаркт, його ринкова вартість оцінюється в дев'ять мільйонів євро.