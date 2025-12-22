Михайло Цирук

У понеділок, 22 грудня, відбудеться фінальний матч Суперкубка Італії між Наполі та Болоньєю. Вирішальний матч вийшов максимально класичним для такого турніру: чемпіон попереднього сезону зустрінеться з володарем національного кубка. І якщо для неаполітанців це шанс поповнити свій і без того небідний трофейний доробок, то для Болоньї цей потенційний титул може стати лише другим в історії. Пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинку.

Традиційне шоу для арабів

До формату Суперкубків, у яких беруть участь чотири команди, мабуть, вже встигли звикнути всі, проте раптом хтось підзабув, як це працює - про всяк випадок нагадаємо. Починаючи з сезону 2023/24, італійський Суперкубок перетворився на мінітурнір, що складається з трьох матчів.

Участь у ньому беруть чемпіон і віцечемпіон минулого сезону Серії A, а також фіналісти Кубка Італії. У півфіналі найкраща команда чемпіонату грає з колективом, який поступився у фіналі Кубка, а срібний призер національної першості, відповідно, зустрічається з володарем кубка. Команди, що виграли свої півфінали, сходяться у вирішальному матчі за трофей. Здогадаєтеся, де проходить турнір? Правильно — у Саудівській Аравії, найспортивнішій країні на планеті.

Результати півфіналів та форма команд

Обидві команди дісталися фінального матчу не просто так, адже і Наполі, і Болонья цього сезону демонструють хороші результати, і це підтверджує становище команд в турнірній таблиці Серії А. Наполі у своєму останньому матчі втратив у ній лідерство. Виїзна поразка від Удінезе (0:1) точно не входила до планів підопічних Антоніо Конте, проте вона таки сталася, до того ж за дуже блідої та невиразної гри з боку чемпіона.

Проте загалом трагедії для партенопеї не сталося. Наполі впав на третю позицію, однак відставання від лідера, міланського Інтера, наразі складає лише два очки. Так, у грудні неаполітанський клуб зазнав двох поразок: від Бенфіки у Лізі чемпіонів (0:2) та вже згаданої від Удінезе в чемпіонаті. Проте це єдині фіаско команди Конте в останніх восьми матчах, тож говорити про якусь кризу все ж зарано.

У півфінальному матчі Наполі досить впевнено розібрався з Міланом (2:0). Голи Нереса наприкінці першого тайму та Гойлунда ближче до екватора другого забезпечили неаполітанцям досить спокійну та впевнену перемогу без зайвих нервів та надмірної напруги.

Болоньї ж її перемога в півфіналі далася значно складніше. У протистоянні з міланським Інтером команді Вінченцо Італьяно довелося пробити серію пенальті, однак закінчилося все хепі-ендом.

В основний час команди обмінялися голами Тюрама та Орсоліні ще в першому таймі, ну а подальше зʼясування стосунків залишили на післяматчеву лотерею. У ній влучнішими були представники Болоньї, які реалізували три удари з пʼяти. Натомість суперник забив лише двічі, тож у фінал вирушили саме червоно-сині.

Загалом же Болонья проводить сезон непогано, як для себе, і наразі йде в чемпіонаті на шостій позиції - останній з гарантовано єврокубкових. Переслідувачі в цій боротьбі досить серйозні: Комо, що відстає на одне очко, а також Лаціо та Аталанта, з відставанням на два та три бали відповідно, тож попереду на підопічних Італьяно очікує гаряча боротьба за своє місце під сонцем.

Крайні результати Болоньї відверто не вражають, адже перемоги чергуються з поразками. Два матчі поспіль команда востаннє вигравала ще наприкінці листопада, і враховуючи те, що попередній матч червоно-сині виграли, ми маємо погані новини для їхніх прихильників. Хоча, можливо, ця серія перерветься саме сьогодні.

Історія зустрічей

Історія протистоянь між Наполі та Болоньєю налічує 153 матчі. Перевагу в них має неаполітанський клуб: 61 перемога за 49 у суперника та 43 нічиїх. Щоправда, в крайніх зустрічах цей суперник дається партенопеї дуже непросто: з останніх шести матчів чемпіон Італії виграв лише один. Можливо, підопічним Антоніо Конте вдасться покращити цю статистику саме сьогодні?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Наполі

У матеріалі використані фото Getty images