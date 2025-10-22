Італійський журналіст Алессандро Вокалеллі розкритикував головного тренера Роми Джан П'єро Гасперіні за його рішення в матчі сьомого туру чемпіонату Італії проти міланського Інтера, що завершився з рахунком 0:1, і також відзначив гру форварда римського клубу Артема Довбика.

«Я є одним з тих, хто вважає, що Гасперіні повністю не вгадав зі складом на цю зустріч. Декілька гравців були не на своїх позиціях, і в них не було нападника. У першому таймі Інтер домінував над Ромою. Гасперіні був найгіршим на полі, можливо, навіть гіршим, ніж Довбик, якого критикували», – сказав Вокалеллі в ефірі Radio Radio Afternoon.

28-річний Довбик цього сезону провів за Рому вісім матчів, відзначившись одним забитим голом і однією результативною передачею.

Наступний матч римська команда зіграє 23 жовтня проти Вікторії Пльзень у Лізі Європи. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.