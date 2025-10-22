В Італії розкритикували Гасперіні після поразки від Інтера
Також свою порцію критики отримав Артем Довбик
39 хвилин тому
Італійський журналіст Алессандро Вокалеллі розкритикував головного тренера Роми Джан П'єро Гасперіні за його рішення в матчі сьомого туру чемпіонату Італії проти міланського Інтера, що завершився з рахунком 0:1, і також відзначив гру форварда римського клубу Артема Довбика.
«Я є одним з тих, хто вважає, що Гасперіні повністю не вгадав зі складом на цю зустріч. Декілька гравців були не на своїх позиціях, і в них не було нападника.
У першому таймі Інтер домінував над Ромою. Гасперіні був найгіршим на полі, можливо, навіть гіршим, ніж Довбик, якого критикували», – сказав Вокалеллі в ефірі Radio Radio Afternoon.
28-річний Довбик цього сезону провів за Рому вісім матчів, відзначившись одним забитим голом і однією результативною передачею.
Наступний матч римська команда зіграє 23 жовтня проти Вікторії Пльзень у Лізі Європи. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.