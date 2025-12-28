Вільярреал продовжує роботу над посиленням позиції голкіпера та включив до списку пріоритетних кандидатів 30-річного Аарона Есканделла з Ов'єдо, повідомляє Fichajes.

Керівництво «жовтої субмарини» розглядає Есканделла як запасний варіант на випадок, якщо переговори з мадридським Реалом щодо переходу Андрія Луніна не дадуть результату.

Зазначається, що процес переговорів із Реалом відбувається складно, тому клуб паралельно вивчає інші варіанти. Кандидатура Есканделла виглядає більш реальною та доступною для зміцнення позиції основного воротаря.

Лунін цього сезону провів за мадридський Реал два матчі і пропустив п'ять голів. Його вартість за версією Transfermarkt складає 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що учасник Ліги чемпіонів націлився на гравця збірної України.