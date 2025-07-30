Півзахисник донецького Шахтаря Кевін узяв участь у пресконференції перед матчем-відповіддю з Бешикташем і поділився очікуваннями від другої гри.

— Після першого поєдинку зʼявилася інформація, що перед грою ти та ще декілька бразильців спілкувалися з Неймаром. Ми знаємо, що для вас цей гравець є кумиром, тож чи можеш ти розказати, про що ви розмовляли і якою була реакція, коли дізнався про цей дзвінок?

— На жаль, це не так. Звісно, мені було б приємно отримати такий дзвінок від Неймара, але це були лише чутки. Я справді радий своїй особистій грі та важливому виступу команди в минулому матчі й дуже сподіваюся, що ми зможемо продовжити в такому ж дусі завтра.

— Після матчу ти сказав, що планував забити три голи, але відзначився дублем, тож тепер винен забити Бешикташу ще. Завтра чекаємо на один гол чи все ж хочеш зробити хет-трик?

— Так, я говорив із тренером про це. Звісно, ми б хотіли, щоб я забивав більше — не два і навіть не три голи. У будь-якому разі намагатимуся викладатися по максимуму, забивати якнайбільше – один, два, три або навіть більше голів.

Матч-відповідь проти турецького клубу відбудеться вже завтра. У першій грі Шахтар здобув впевнену перемогу 4:2, а Кевін став одним із найкращих на полі.