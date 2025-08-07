Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився очікування від першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи донецької команди з грецьким Панатінаїкосом.

«Будемо надіятися, що Шахтар не збавить оберти. Мені все-таки здається, що Панатінаїкос – це не Бешикташ. На мою думку, Панатінаїкос – більш дисциплінована команда, у якій також грає багато іноземних футболістів.

У них досвідчений тренер – португалець Руй Віторія. Плюс всім відомий їхній стадіон, на якому шалена підтримка. Всі знають, як греки підтримують свої команди, тим більше, матч пройде на Олімпійському стадіоні, який вміщує 70 тисяч вболівальників, тому буде надзвичайно важко. Але, якщо Шахтар буде показувати таку ж гру, як проти Бешикташа, то шанси на позитивний результат будуть непогані».