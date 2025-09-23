Павло Василенко

Чинні чемпіони Серії А зробили важливий крок у формуванні майбутнього складу. Наполі оголосив про продовження контракту з досвідченим вінгером Маттео Політано до літа 2028 року.

32-річний футболіст залишається ключовою фігурою Наполі. Він приєднався до команди у січні 2020-го, спершу на правах оренди з міланського Інтера, а вже наступного сезону став повноцінним гравцем клубу.

За цей час Політано провів 238 офіційних матчів, у яких відзначився 34 голами та 35 асистами. Він двічі вигравав чемпіонат Італії – у 2023 та 2025 роках.

Продовження контракту – чіткий сигнал від Наполі: клуб не лише зберігає кістяк команди, а й робить ставку на досвідчених гравців, які вже довели свою відданість і результативність.