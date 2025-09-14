Фіорентина в 3 турі Серії А зустрічалась з Наполі. Матч в Реджо-Емілії завершився з рахунком 1:3.

Чемпіон Італії закрив питання про переможця в стартові 15 хвилин. Спочатку Де Брюйне організував швидкий гол з пенальті. За 10 хвилин орендований у Манчестер Юнайтед Хойлунд результативно відзначив камбек в Серію А.

По перерві команди обмінялись голами Беукема та Раньєрі, який не дав Фіорентині програти розгромно.

Серія А. 3 тур

Фіорентина - Наполі 1:3

Голи: Раньєрі, 79 - Де Брюйне, 3 (з пенальті), Гойлунн, 14, Беукема, 51

