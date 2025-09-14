Наполі зробив з Фіорентиною те, що не змогло Полісся
Неаполітанці тріумфували в Реджо-Емілії
близько 1 години тому
Фото - La Nazione
Фіорентина в 3 турі Серії А зустрічалась з Наполі. Матч в Реджо-Емілії завершився з рахунком 1:3.
Чемпіон Італії закрив питання про переможця в стартові 15 хвилин. Спочатку Де Брюйне організував швидкий гол з пенальті. За 10 хвилин орендований у Манчестер Юнайтед Хойлунд результативно відзначив камбек в Серію А.
По перерві команди обмінялись голами Беукема та Раньєрі, який не дав Фіорентині програти розгромно.
Серія А. 3 тур
Фіорентина - Наполі 1:3
Голи: Раньєрі, 79 - Де Брюйне, 3 (з пенальті), Гойлунн, 14, Беукема, 51
