Павло Василенко

Матч між ПСЖ та Баварією на Клубному чемпіонаті світу ознаменувався інцидентом, у якому Джанлуїджі Доннарумма зламав ногу Джамалу Мусіалі, і багато хто засудив цей вчинок воротаря паризької команди.

У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу ПСЖ обіграв Баварію з рахунком 2:0, і в боротьбі за м'яч у штрафному майданчику Мусіала у зіткненні з Доннаруммою зламавши ногу.

Воротар Баварії Мануель Нойєр рішуче засудив дії Доннарумми і заявив, що голкіпер ПСЖ усвідомлював, що може зламати Мусіалі ногу.

Однак невдовзі після Нойєра ситуацію прокоментував воротар Реала Тібо Куртуа, який став на бік Доннаруми.

«Я дивився гру з батьком і сином, і коли Мусіала впав, я сказав: «Це жахливо». Однак перебільшення, що люди звинувачують Доннарумму, тому що і воротарі, і нападники йдуть за м'ячем, і коли це відбувається, навіть нападники не думають про те, чи вони впадуть нам в обличчя. Я розумію Нойєра, тому що Мусіала – його товариш по команді, і це його ранить, але дії Доннарумми самі по собі були неминучими. Доннарумма мав це зробити», – сказав Куртуа.

Раніше головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував поразку своїх підопічних та відреагував на травму Мусіали.