Доннарумма звернувся до психолога після травми Мусіали
Воротар завдав супернику складного перелому гомілкостопу
13 хвилин тому
Під час чвертьфінального матчу Клубного чемпіонату світу проти мюнхенської Баварії воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма звернувся за допомогою до клубного психолога. Причиною стало почуття провини за зіткнення з Джамалом Мусіалою, яке призвело до важкої травми німецького футболіста.
Під завісу першого тайму атакувальний півзахисник Баварії зазнав серйозного ушкодження після боротьби з голкіпером парижан. Як повідомляє RMC Sport, у перерві Доннарумма визнав, що не може впоратися з емоціями, і попросив підтримки у спеціаліста клубу.
Медичне обстеження виявило у Мусіали перелом малогомілкової кістки. Він більше не зіграє до кінця 2025 року.
Попри прикрий інцидент, ПСЖ переміг Баварію з рахунком 2:0 і вийшов до півфіналу турніру.