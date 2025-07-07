Під час чвертьфінального матчу Клубного чемпіонату світу проти мюнхенської Баварії воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма звернувся за допомогою до клубного психолога. Причиною стало почуття провини за зіткнення з Джамалом Мусіалою, яке призвело до важкої травми німецького футболіста.

Під завісу першого тайму атакувальний півзахисник Баварії зазнав серйозного ушкодження після боротьби з голкіпером парижан. Як повідомляє RMC Sport, у перерві Доннарумма визнав, що не може впоратися з емоціями, і попросив підтримки у спеціаліста клубу.

Медичне обстеження виявило у Мусіали перелом малогомілкової кістки. Він більше не зіграє до кінця 2025 року.

Попри прикрий інцидент, ПСЖ переміг Баварію з рахунком 2:0 і вийшов до півфіналу турніру.