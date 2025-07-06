Півзахисник Баварії Джамал Мусіала повернувся до Мюнхена на приватному медичному літаку після травми, яку отримав на клубному чемпіонаті світу.

Мусіала травмувався у матчі 1/4 фіналу проти ПСЖ (0:2). Наприкінці першого тайму, вибігаючи до воріт суперника, він зіткнувся з Джанлуїджі Доннаруммою у штрафному майданчику та травмував гомілкостоп – ліва нога вигнулась у неприродний бік.

Футболіста одразу відвезли до лікарні. Лікарі діагностували перелом малогомілкової кістки. За попередньою інформацією, 22-річний гравець пропустить щонайменше чотири місяці.

За даними Bild, Баварія замовила приватний медичний літак, щоб доставити Мусіалу до Мюнхена. Він вилетів зі США у неділю вранці окремо від команди. Очікується, що після прибуття півзахисник перенесе операцію найближчим часом.