Сергій Разумовський

Французький ПСЖ досяг принципової домовленості з Пармою щодо переходу японського воротаря Дзіона Судзукі. Про це у соцмережі X повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain agree deal in principle with Parma to sign Zion Suzuki, here we go!



Japanese goalkeeper joins for the future at fee worth €35m package. 🇯🇵



PSG consider loan for Suzuki to play regularly, Juventus will make a decision soon as top candidates. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/b5f0Lstn4M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

За його інформацією, загальна сума трансферу 23-річного голкіпера становитиме близько 35 мільйонів євро. До цієї суми можуть увійти як гарантована виплата, так і передбачені угодою бонуси.

Паризький клуб розглядає Судзукі як довгострокове посилення воротарської позиції. Водночас після завершення трансферу ПСЖ може віддати японця в оренду. Такий варіант дозволить футболісту отримати стабільну ігрову практику, оскільки одразу закріпитися в основному складі французької команди йому буде непросто.

Найбільший інтерес до оренди Судзукі наразі проявляє Ювентус. Туринський клуб найближчим часом має визначитися, чи готовий він запросити японського голкіпера. Перехід до італійської команди може стати для воротаря можливістю регулярно виступати на високому рівні та швидше адаптуватися до нових вимог.

Основним голкіпером ПСЖ нині є росіянин матвєй сафонов. Також у складі парижан виступає український захисник Ілля Забарний.

Судзукі приєднався до Парми влітку 2024 року. Італійський клуб придбав воротаря у бельгійського Сінт-Трейдена за 7,5 мільйона євро. Минулого сезону японський футболіст провів 22 матчі, у яких пропустив 30 голів. У шести поєдинках Судзукі зберіг свої ворота недоторканними.

Крім того, воротар представляв збірну Японії на чемпіонаті світу 2026 року. Японська команда дійшла до 1/16 фіналу турніру.