Павло Василенко

ПСЖ із українським захисником Іллею Забарним в старті невдало розпочав серію товариських матчів перед офіційним стартом сезону, програвши іспанській Мальорці – 0:3.

Забарний відіграв повну зустріч за ПСЖ, але позитиву для українця було досить мало, адже за свою гру він отримав найгіршу оцінку серед всіх своїх партнерів.

Авторитетний аналітичний портал SofaScore поставив центральному оборонцю оцінку 5.9, тоді як FlashScore – лише 5.6.

У минулому сезоні в лавах ПСЖ Забарний відіграв у 37 матчах, забивши один гол.

Контракт українця з французьким клубом чинний до 30 червня 2030 року.

Transfermarkt оцінює вартість 23-річного центрбека у 40 млн євро.