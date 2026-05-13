Сергій Разумовський

Київське Динамо продовжує працювати над можливим підсиленням складу перед літнім трансферним вікном. Однією з позицій, яку столичний клуб може зміцнити, є центр оборони. За інформацією Transferfeed, до сфери інтересів українського гранда потрапив івуарійський захисник представника австрійської Бундесліги Вольфсберга Шейк Мамаду Діабате.

22-річний футболіст виступає на позиції центрального оборонця та вважається одним із перспективних гравців свого клубу. Діабате народився в Абіджані, найбільшому місті Кот-д’Івуару, а футбольну кар’єру розпочинав на батьківщині. Його першим професійним клубом був Буаке, де він отримав необхідну ігрову практику та почав привертати увагу скаутів.

Влітку 2022 року Діабате вирішив продовжити кар’єру за межами Кот-д’Івуару та перебрався до Ізраїлю. Там захисник виступав за Маккабі Петах-Тіква, а також грав за Маккабі Яффа. У січні 2024 року івуарієць перейшов до австрійського Вольфсберга. У новій команді він швидко зумів закріпитися та стати частиною основної обойми. Діабате допоміг клубу здобути Кубок Австрії.

У нинішньому сезоні центральний захисник провів 27 матчів у всіх турнірах. Така кількість поєдинків свідчить про довіру з боку тренерського штабу Вольфсберга та про те, що Діабате розглядається як важливий гравець оборонної лінії австрійського клубу.

За даними джерела, Вольфсберг не виключає продажу футболіста під час літнього трансферного вікна, однак хоче отримати за нього близько двох мільйонів євро. При цьому орієнтовна ринкова вартість за Transfermarkt Діабате оцінюється у 800 тисяч євро.

Для київського клубу такий трансфер міг би стати інвестицією в майбутнє. Діабате ще досить молодий, але вже має досвід виступів у кількох чемпіонатах, а також трофей на європейському рівні. Його габарити, атлетизм і навички гри в обороні можуть бути корисними для Динамо, яке традиційно приділяє увагу пошуку перспективних футболістів із потенціалом для подальшого розвитку.

Динамо 99 років. 13 травня київський гранд святкує День народження.