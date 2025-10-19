Нащадки Сімеоне продовжують бути приводом для гордості Ель-Чоло
На очах у батька
близько 1 години тому
Дієго Сімеоне / Фото - Getty Images
Атлетіко вистраждав перемогу над Осасуною в домашньому поєдинку 9 туру Ла Ліги. Матч в Мадриді завершився з рахунком 1:0.
Команди 70 хвилин не могли розмочити рахунок, попри шалену перевагу команди Дієго Сімеоне за всіма параметрами.
Перемогу для «кольчонерос» принесла аргентинський дует Сімеоне-Альмада, який організував переможе взяття воріт для Атлетіко.
Цікаво, що цієї суботи обидва нащадки наставника Атлетіко дали привід для гордості Ель-Чоло, згадавши переможний гол Джованні Сімеоне за Торіно у ворота колишнього клубу - Наполі (1:0).
Ла Ліга. 9 тур
Атлетіко - Осасуна 1:0
Гол: Альмада, 69