Дубль Антоні врятував Бетис від поразки у центральному матчі туру Ла Ліги
Вільярреал двічі виходив вперед, але не зумів здолати конкурента
близько 1 години тому
У центральному матчі дев’ятого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал не зумів утримати перемогу над Бетисом, пропустивши наприкінці. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.
Команда Марселіно провела відмінний матч і виглядала сильнішою за суперника як у грі, так і за моментами. У складі господарів знову вийшов юний Пау Наварро, який зі збірною Іспанії U-20 вибив українців із чемпіонату світу-2025. Першим забив Б’юкенен чудовим дальнім ударом, а після перерви Молейро подвоїв перевагу господарів.
Однак Бетис не здався. Уже за три хвилини Антоні скоротив відставання, а в компенсований час оформив дубль і врятував нічию для андалусійців.
Вільярреал набрав 17 очок у турнірній таблиці й залишився третім. Бетис поступається конкуренту одним балом.
Ла Ліга, дев’ятий тур
Вільярреал – Бетис 2:2
Голи: Б'юкенен, 44, Молейро, 64 – Антоні, 66, 90+4
Вільярреал: Тенас, Наварро, Марін, Вейга, Педраса (Соломон 81), Б'юкенен, Комесанья, Парехо (Гує 73), Молейро (Кардона 73), Морено (Пепе 63), Олувасеї (Перес 63)
Бетис: Лопес, Бельєрін (Гарсія 90), Гомес, Натан, Фірпо, Форнальс, Амрабат, Рока (Ло Чельсо 58), Антоні, Еззальзулі (Руїбаль 69), Кучо
Попередження: Б'юкенен, 90 – Форнальс, 90
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Вільярреал – Бетис.