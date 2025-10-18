Сергій Стаднюк

У центральному матчі дев’ятого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал не зумів утримати перемогу над Бетисом, пропустивши наприкінці. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Команда Марселіно провела відмінний матч і виглядала сильнішою за суперника як у грі, так і за моментами. У складі господарів знову вийшов юний Пау Наварро, який зі збірною Іспанії U-20 вибив українців із чемпіонату світу-2025. Першим забив Б’юкенен чудовим дальнім ударом, а після перерви Молейро подвоїв перевагу господарів.

Однак Бетис не здався. Уже за три хвилини Антоні скоротив відставання, а в компенсований час оформив дубль і врятував нічию для андалусійців.

Вільярреал набрав 17 очок у турнірній таблиці й залишився третім. Бетис поступається конкуренту одним балом.

Ла Ліга, дев’ятий тур

Вільярреал – Бетис 2:2

Голи: Б'юкенен, 44, Молейро, 64 – Антоні, 66, 90+4

Вільярреал: Тенас, Наварро, Марін, Вейга, Педраса (Соломон 81), Б'юкенен, Комесанья, Парехо (Гує 73), Молейро (Кардона 73), Морено (Пепе 63), Олувасеї (Перес 63)

Бетис: Лопес, Бельєрін (Гарсія 90), Гомес, Натан, Фірпо, Форнальс, Амрабат, Рока (Ло Чельсо 58), Антоні, Еззальзулі (Руїбаль 69), Кучо

Попередження: Б'юкенен, 90 – Форнальс, 90

