Скасований на 94-й хвилині гол зробив неймовірний подарунок для Довбика
Лідер Серії А Наполі сенсаційно поступився Торіно
близько 1 години тому
У сьомому турі італійської Серії А Наполі на виїзді сенсаційно поступився Торіно.
Напружений матч із мінімумом моментів побачили вболівальники. Господарі скористалися своєю нагодою на 32-й хвилині. Джованні Сімеоне влучним ударом відкрив рахунок і вивів «биків» уперед.
Після перерви Наполі посилив тиск, але оборона Турина дала тріщину лише раз. На 94-й хвилині Ноа Ланг, здавалося б, зрівняв рахунок, та взяття воріт скасували через офсайд. Тож зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів.
Наполі залишився з 15 очками у турнірній таблиці й подарував Ромі Артема Довбика шанс одноосібно очолити чемпіонат.
Серія А, сьомий тур
Торіно - Наполі 1:0
Гол: Сімеоне 32
Торіно: Ісраель, Тамез, Маріпан, Коко, Педерсен, Асллані (Ісмаїлі 84), Касадеї, Нкунку (Бірагі 75), Адамс (Сапата 84), Сімеоне (Нгонг 62), Влашич (Гінейтіс 75)
Наполі: Мілінкович-Савич, Ді Лоренцо, Беукема, Жезус (Буонджорно 63), Олівера (Ланг 64), Гілмор (Елмас 82), Ангісса, Де Брюйне, Нерес (Політано 74), Лукка (Амброзіно 74), Спинаццола
Попередження: Ісраель, 42 – Жезус, 10, Ланг, 90+4
