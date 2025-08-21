Сергій Стаднюк

У першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи київське Динамо номінально на виїзді в Сербії зіграє проти тель-авівського Маккабі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.

Головні тренери команд визначилися зі складами на поєдинок. Основний центральний захисник киян Денис Попов, який пропустив гру з Епіцентром у чемпіонаті через пошкодження, залишився в запасі.

🕎 Маккабі Тель-Авів: Машпаті, Ейтор, Камара, Асанте, Ревіво, Мадмон, До. Перец, Беліч, Сіссоко, Давида, Джезекель.

Запасні: Меліка, Шломо, Гроппер, Маледе, Стоїч, Бен-Харош, Ледерман, Ной, Абу-Фархі, Шахар, Бен-Амо, Ніколаеску.

🔷 Динамо Київ: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв, Шапаренко, Михайленко, Піхальонок, Волошин, Ванат, Ярмоленко.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Попов, Яцик, Бражко, Кабаєв, Буяльський, Захарченко, Герреро, Дубінчак, Пономаренко.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і подивитися пряму трансляцію гри можна на сторінці події Маккабі Тель-Авів – Динамо на Xsport.

