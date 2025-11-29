Наставник Оболоні відреагував на нічию з Колосом: «Ми розуміли, як потрібно протистояти цій команді»
Антоненко задоволений позитивним результатом
1 день тому
Олександр Антоненко/фото: Оболонь
Головний наставник київської Оболоні Олександр Антоненко в ефірі УПЛ-ТБ підбив підсумок матчу 14-го туру проти Колоса.
«Нам було важливо здобути позитивний результат після поразки у минулому турі. Результат матчу з Шахтарем (0:6) сильно вдарив, тому головне завдання на матч з Колосом був позитивний результат.
Колос - дуже хороша команда, ми це бачили минулими турами. Ми розуміли, як потрібно протистояти цій команді, і саме це ми доносили до гравців перед матчем. Вдячний їм, що нас почули та виконали».
Після цієї зустрічі столичний клуб знаходиться на 11 позиції турнірної таблиці Прем'єр-ліги, маючи у своєму активі 17 очок.