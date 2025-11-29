Головний наставник київської Оболоні Олександр Антоненко в ефірі УПЛ-ТБ підбив підсумок матчу 14-го туру проти Колоса.

«Нам було важливо здобути позитивний результат після поразки у минулому турі. Результат матчу з Шахтарем (0:6) сильно вдарив, тому головне завдання на матч з Колосом був позитивний результат.

Колос - дуже хороша команда, ми це бачили минулими турами. Ми розуміли, як потрібно протистояти цій команді, і саме це ми доносили до гравців перед матчем. Вдячний їм, що нас почули та виконали».