Шахтар став першим українським клубом, який виходив до чвертьфіналу чотирьох євротурнірів
Донеччани переписали історію нашого футболу
близько 1 години тому
19 березня Шахтар пробився до чвертьфіналу Ліги конференцій, пройшовши польській Лех (3:1, 1:2)
Донеччани стали першим українським клубом, який дійшов до цієї стадії у чотирьох різних турнірах UEFA.
За загальною кількістю виходів до 1/4 фіналу єврокубків Шахтар посідає друге місце серед українських клубів, поступаючись Динамо.
Повна статистика команд, які доходили до цієї стадії:
Динамо – 15:
КВК – 4 (1965/66, 1974/75, 1985/86, 1990/91);
КЄЧ/ЛЧ – 8 (1972/73, 1975/76, 1976/77, 1981/82, 1982/83, 1986/87, 1997/98, 1998/99);
КУЄФА/ЛЄ – 3 (2008/09, 2010/11, 2014/15).
Шахтар – 6:
КВК – 1 (1983/84);
КУЕФА/ЛЄ – 3 (2008/09, 2015/16, 2019/20);
ЛЧ – 1 (2010/11);
ЛК – 1 (2025/26).
Дніпро – 3:
КЄЧ – 2 (1984/85, 1989/90);
ЛЄ – 1 (2014/15).
Металіст – 1;
ЛЄ 2011/12.
Шахтар зіграє з нідерландським АЗ у рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій. Матчі відбудуться 9 та 16 квітня.
Нагадаємо, визначились усі чвертьфінальні пари Ліги Європи сезону-2025/26.
