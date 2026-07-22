Павло Василенко

Засновник Amazon і один із найбагатших людей світу Джефф Безос може стати учасником однієї з найгучніших футбольних угод останніх років. За інформацією Sky News, американський мільярдер веде переговори щодо приєднання до консорціуму, який зацікавлений у придбанні міноритарного пакета акцій англійського Ліверпуля.

Повідомляється, що консорціум очолює британсько-індійський бізнесмен Аміт Бхатія – зять сталевого магната Лакшмі Міттала. Власник Ліверпуля Fenway Sports Group (FSG) підтвердив, що отримав звернення від групи Бхатії та вже обговорює можливість залучення нових інвесторів до клубу.

Для Безоса це не перша спроба увійти у великий спорт. Раніше він вивчав можливість придбання клубів НФЛ Сіетл Сігокс і Вашингтон Коммандерс, однак жодна з цих угод так і не була реалізована.

Цікаво, що інформація про інтерес до Ліверпуля з'явилася в день, коли Аміт Бхатія офіційно залишив раду директорів Квінз Парк Рейнджерс. Бізнесмен завершив 18-річний період роботи в клубі та передав свою частку мажоритарному власнику Рубену Гнаналінгаму. Цей крок лише посилив припущення, що Бхатія готується до значно масштабнішого проєкту, пов'язаного з одним із найтитулованіших клубів Англії.