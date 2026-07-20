Павло Василенко

Легендарний англійський футболіст і тренер Кевін Кіган помер у віці 75 років після тривалої боротьби з раком. Про смерть дворазового володаря «Золотого м'яча» повідомила його родина.

«З величезним сумом ми повідомляємо про смерть Кевіна Кігана. Він боровся з раком, а в останні хвилини життя поруч із ним були дружина та доньки», – йдеться у заяві сім'ї.

На початку червня Кіган розповів, що лікарі діагностували в нього рак четвертої стадії. Родина також подякувала медикам за підтримку та попросила поважати право на приватність.

Кіган розпочав професійну кар'єру у Сканторпі, а справжньою легендою став у складі Ліверпуля, куди перейшов у 1971 році. Разом із «червоними» він виграв три чемпіонські титули Англії, Кубок Англії, два Кубки УЄФА та Кубок європейських чемпіонів. Згодом виступав за Гамбург, Саутгемптон і Ньюкасл.

У 1978 та 1979 роках Кіган здобув Золотий м'яч, ставши одним із найкращих футболістів своєї епохи. За збірну Англії він провів 63 матчі та забив 21 гол.

Після завершення ігрової кар'єри працював тренером, очолюючи Ньюкасл, Фулгем, Манчестер Сіті та збірну Англії.