Павло Василенко

Тоттенхем залишився в Англійській Прем'єр-лізі, показавши результати, які значно нижчі за очікування як уболівальників, так і керівництва клубу. «Шпори» прагнуть повернутися до лідерів АПЛ в наступному сезоні, тому лондонці планують бути дуже активними протягом літнього трансферного вікна. Посилення складу воротарів може бути пріоритетом, особливо враховуючи, що майбутнє Гульєльмо Вікаріо залишається невизначеним. Відповідно, Тоттенхем шукає досвідченого та перевіреного воротаря.

За даними Gazzetta dello Sport, Майк Меньян є ідеальним кандидатом для посилення позиції воротаря в Лондоні. Тоттенхем готовий запропонувати французькому голкіперу привабливі умови та підвищення зарплати. Однак відсутність можливостей для гри в єврокубках, що є критично важливим для гравця його калібру, може виявитися проблематичною.

Меньян розпочав свою професійну кар'єру в ПСЖ, але засвітився у Ліллі. Влітку 2021 року він перейшов до Мілана приблизно за 15 мільйонів євро та швидко став одним із лідерів россонері. Він провів 204 матчі за італійську команду та виграв титул чемпіона Італії в сезоні 2021/22. Він також провів 40 матчів за національну збірну Франції, а його ринкова вартість оцінюється в близько 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін не проти переходу в Тоттенхем.